Словенският парламент одобри Янез Янша за министър-председател на страната

Членовете на Народното събрание (долната камара на парламента) на Словения гласуваха с огромно мнозинство за одобряване на 67-годишния Янез Янша, лидер на Словенската демократическа партия (СДП), за министър-председател.

Според Радио и телевизия Словения, 51 членове на парламента са подкрепили кандидатурата на Янша, докато 36 са гласували против. Обикновено мнозинство от 46 гласа е било достатъчно, за да бъде избран за ръководител на правителството. След като председателят на събранието Зоран Стеванович обяви резултатите от гласуването, Янша положи клетва като министър-председател на Словения.

Янша е бил министър-председател на Словения три пъти: от 2004 до 2008 г., от 2012 до 2013 г. и от 2020 до 2022 година.

Той е бил и министър на отбраната на страната в периодите 16 май 1990 – 29 март 1994 (включително по време на Десетдневната война) и 7 юни – 30 ноември 2000 година.

Словенска демократическа партия (СДП) на Янез Янша се класира на второ място с 28% на изборите през март.

Тогава управляващото либерално движение „Свобода“ на премиера Роберт Голоб спечели с минимална преднина – от 28.6 процента. Но либералите не успяха да сформират мнозинство след нняколко седмици на преговори, а през април Голоб призна поражението си и обяви, че ще остане лидер на опозицията.

Янез Янша обяви готовността си да оглави следващото правителство на Словения след като ръководството на неговата партия одобри в понеделник коалиционно споразумение с няколко дясноцентристки формации, които имат необходимото мнозинство в парламента.