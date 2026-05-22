Денят по диагонал – 22 май 2026 г.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте се оказа в една от най-сложните политически ситуации в историята на западния алианс. Той се видя принуден да предотврати задълбочаване на кризата в НАТО чрез нова стратегия, основана на увеличени разходи за отбрана, ускорено производство на оръжия и по-силно индустриално сътрудничество със Съединените щати. Основната идея е ясна – ако европейските държави покажат, че инвестират сериозно в отбраната си и същевременно осигуряват нови икономически възможности за американската военна индустрия, администрацията на Тръмп ще има по-малко основания да се дистанцира от НАТО, а и от европейските страни по принцип.

Българските летища са 100% обезпечени с керосин, работим също за съюзническата армия, дори и за износ в Европейския съюз. Веригите бензиностанции продават горивата по-скъпо от малките обекти защото мащабът си има цена. Това означава повече инвестиции, терени, персонал, разходи, оборудване, стока. Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ особеният търговски управител на „Лукойл Нефтохим Бургас“ Румен Спецов.

Софийската градска прокуратура ще обжалва пред съда присъдата от 21 май 2026 г., с която Петьо Петров-Пепи Еврото беше признат за виновен по дело за използване на фалшиви документи. Както „Банкеръ“ написа, Петров беше освободен от наказателна отговорност и получи глоба от 2556,46 евро, а мярката му за неотклонение и европейската заповед за арест бяха отменени.

Борисов и Пеевски са уплашени, но не от правителството, а от играчите зад кулисите – там става въпрос за геополитика, вероятно за сериозни вътрешни и международни икономически интереси. Със сигурност текат опити за откупуване. Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ бившият депутат и министър на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков.

„Имало е задкулисна връзка между диванчето на Петьо-Еврото и българското правителство тогава – правосъден министър Данаил Кирилов и премиер Бойко Борисов„. Това обяви пред журналисти в парламента съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов. Изявлението му дойде след медийна публикация, според която българските власти са водили официална кореспонденция с цел Теодора Георгиева да бъде избрана за български европрокурор, независимо от оценката и подреждането на експертите.

Правителствата не могат да преценят дали да деблокират още петролни резерви, за да охладят кризата, предизвикана от войната с Иран, докато не разберат колко дълго се очаква да продължи конфликта, посочи френският министър на финансите Ролан Лескюр. Въпросът за второ освобождаване на стратегически запаси от черно злато не е бил на дневен ред, когато е бил домакин на срещата на финансови министри на страните от Г-7, на която е присъствал и американският му колега Скот Бесънт, тази седмица в Париж.