КНСБ е против намаляването на разходите за заплати и осигуровки

КНСБ се противопоставя на предложеното намаление с 10% на разходите за заплати и осигуровки от 1-ви септември – това се посочва в позиция по предвидената политика по доходите в редовния бюджет за 2026 г.

От синдиката посочват, че подобни механични процентни съкращения в миналото не са довели до реални структурни реформи или дългосрочни фискални спестявания.

Експертите на КНСБ са категорични, че не е ясно как тази мярка ще се осъществи на практика в сектори, където средните възнаграждения са едва около 1000 евро и вече има сериозен дефицит на кадри.

Синдикатът обаче подкрепя нарастването на максималния осигурителен доход до 2300 евро от първи август.