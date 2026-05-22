Михаела Доцова подари на главата на Римокатолическата църква икона на Свети Иван Рилски. От българската делегация беше дарен и ръчно тъкан чипровски килим

Главата на Римокатолическата църква Папа Лъв XIV прие на аудиенция във Ватикана българската парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова.

В разговорите със Светия отец и с Държавния секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин бяха подчертани историческите заслуги на България в съхраняването на кирило-методиевото дело и ролята на страната ни като фактор на стабилност.



Аудиенцията в Апостолическия дворец започна със среща на четири очи между Папа Лъв XIV и председателя на парламента Михаела Доцова, след което към тях се присъединиха и представителите на различните политически сили от петдесет и второто Народно събрание.



Веднага след края на срещите във Ватикана, Доцова сподели пред българските медии, че Светия отец е изразил изключително топло отношение и е изпратил своя специален благослов за здраве, мир и просперитет на целия български народ.



„Приключи срещата с Папа Лъв XIV. Имахме една изключително сърдечна и много честна среща, която продължи малко повече от традиционното“, каза Доцова.



По думите ѝ, Римокатолическата църква високо оценява историческия и съвременен принос на България за запазването на духа, културата и писмеността на Светите братя Кирил и Методий:

„Папа Лъв XIV предаде и очаква от България като географско разположена на кръстопът, да бъдат от създателите на мостовете към мир, за да може да бъде разпространявана идеята за мир и изпрати своята благословия към целия български народ. Отправих покана към папа Лъв XIV и той обеща да направи всичко възможно да продължи традицията, която вече е създадена от предходни папи да посети България, за да може да изпрати своята благословия на място и със своето пожелание за мир“, разказа тя.

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова подари на главата на Римокатолическата църква икона на Свети Иван Рилски. От българската делегация беше дарен и ръчно тъкан чипровски килим.

Последвалите политически разговори с Държавния секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин са преминали под знака на глобалните предизвикателства пред сигурността.

Михаела Доцова потвърди категоричната позиция на България в подкрепа на мира и дипломатическите усилия за разрешаване на конфликтите, които засягат пряко икономическата стабилност на Европа.

Българската парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова, се поклони пред гроба на Свети Константин-Кирил Философ в римската базилика „Сан Клементе“. В официалното си слово Доцова подчерта, че мисията на Светите братя е поставила основите на духовния суверенитет на България и е превърнала страната ни в незаобиколим културен център на Европа.

Българската парламентарна делегация посети и базиликата „Санта Мария Маджоре“, където през IX век славянските книги получават папско благословение.