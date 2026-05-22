Рим удължава помощта за горивата, изтичаща на 22 май, въпреки че войната в Иран натиска икономиката

Рим е готов да удължи мерките за смекчаване на енергийните разходи. Министърът на индустрията Адолфо Урсо заяви, че подкрепата ще остане в сила, докато войната в Иран повишава цените на горивата и енергията за домакинствата и бизнеса.

„Предвид кризата, която може да продължи месеци, ние се намесихме своевременно, дори преди други правителства, с мерки за мониторинг в цялата разпределителна мрежа и ще продължим по този път, докато извънредната ситуация приключи“, каза Урсо пред репортери на 22 май преди заседание на кабинета, където ще бъде взето решението.

Коментарите са направени в хода на усилията на правителството на премиера Джорджа Мелони да намери нови ресурси за финансиране на удължаването на периода на действие на намалените акцизи за бензин, въведени преди два месеца. Мярката е струвала около 1 милиард евро от март насам, по сметки на агенция „Блумбърг“, и изтича на 22 май.

Ситуацията е особено чувствителна за тежкотоварните транспортни оператори, които заплашиха със стачка заради нарастващите цени на горивата. Урсо пък увери, че новият указ ще включва и подкрепа за сектора на товарните превози.

Досегашните мерки понижиха сметките на бензиностанциите, но не успяха да спрат по-широкия скок в цените на едро. Много оператори на дълги разстояния купуват гориво чрез договори на едро, което ограничава непосредствената полза от намаляването на акцизите.

Unatras – основната група, обединяваща италианските автомобилни превозвачи, заплаши с национална стачка от 25 до 29 май, освен ако правителството не се намеси, за да помогне.

Ред държави, между които Италия и Испания, настояват Брюксел да облекчи правилата за разходи, тъй като войната в Иран прекъсна световния поток на ключови доставки, включително гориво. „Европейската комисия също трябва да действа навреме, защото ако не се предприемат действия навреме, цената на възстановяването ще е много по-голяма“, отбеляза Урсо, без да дава допълнителни подробности за предстоящото решение на кабинета.

В началото на седмицата (18 май) ЕК отхвърли призивите на Рим за по-щадящи бюджетни правила за разходите, свързани с енергетиката, заявявайки, че държавите членки трябва да се справят с негативното въздействие на войната с Иран, като използват съществуващите ресурси и инструменти.

Тъй като е силно зависима от вноса на енергия, Италия е особено уязвима към прекъсванията на доставките, свързани с конфликта между Съединените щати и Израел с Иран.