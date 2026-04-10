Емил Дечев: Архивът на Пепи Еврото съдържа изключително смущаваща информация (част 3)

Източникът на поражения в МВР и съдебната система е един и същ, смята Емил Дечев

Задкулисната власт не търпи вакуум, каналите на Пепи Еврото са усвоени от други лица, Неговият архив, който получихме от БОЕЦ, е автентичен. Съдържанието му е частично, не е пълен. Макар че е частичен, обемът информация е доста голям. Георги Георгиев твърди, че е получен от човек, който е напуснал България от страх за живота си.

След 48 дни опит като министър на вътрешните работи и като съдия с дългогодишен стаж мога да кажа, че пораженията и проблемите в съдебната система и МВР са сходни. И след като проблемите са сходни, логичен е изводът, че източникът на тези проблеми е един и същ.

За толкова кратко време не е възможно да се отговори на всички натрупани в десетилетията очаквания на обществото и да бъдат изринати мигновено Авгиевите обори, които получаваме в наследство.

Би било наивно да мислим, че в завладяната държава силно завладяна е само една институция, а другите са оставени непокътнати.

Това, че съм гласувал доверие някому не значи, че не следя действията му. Относно твърденията на БОЕЦ за обвързаности, Любомир Николов е оставен на поста си, но това не означава, че няма да бъде сменен, при недобра работа по изборните престъпления. Той вече има трима нови заместници в СДВР.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев.

