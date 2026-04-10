РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Тръмп обвини Иран, че е нарушил споразумението за Ормузкия проток

Доналд Тръмп заяви, че ще има 50% мита за стоки от страни, продаващи оръжие на Иран

Американският президент Доналд Тръмп е недоволен от начина, по който се развива прекратяването на огъня в Иран. Той каза, че Техеран се справя „изключително зле“ с осигуряването на свободно корабоплаване през Ормузкия проток.

„Това не е споразумението, което имаме„, написа той в Truth Social и заяви, че получава съобщения, че Иран таксува танкерите, преминаващи през пролива. Той предупреди, че иранските власти „по-добре да не правят това“ и ако го правят, „трябва да спрат незабавно“.

Тръмп добави, че петролът ще започне да тече отново със или без помощта на Иран, без да навлиза в подробности какво точно има предвид.

Междувременно Иран отказва да започне преговори със Съединените щати, докато атаките срещу Ливан не спрат.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Анкета

Притеснява ли ви рекордният за последните 10 години у нас бюджетен дефицит?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.