Тръмп обвини Иран, че е нарушил споразумението за Ормузкия проток

Американският президент Доналд Тръмп е недоволен от начина, по който се развива прекратяването на огъня в Иран. Той каза, че Техеран се справя „изключително зле“ с осигуряването на свободно корабоплаване през Ормузкия проток.

„Това не е споразумението, което имаме„, написа той в Truth Social и заяви, че получава съобщения, че Иран таксува танкерите, преминаващи през пролива. Той предупреди, че иранските власти „по-добре да не правят това“ и ако го правят, „трябва да спрат незабавно“.

Тръмп добави, че петролът ще започне да тече отново със или без помощта на Иран, без да навлиза в подробности какво точно има предвид.

Междувременно Иран отказва да започне преговори със Съединените щати, докато атаките срещу Ливан не спрат.