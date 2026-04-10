Полицията иззе от търговци на гласове 200 лични карти на починали хора

Полицията задържа четирима при акция срещу купения вот в Сливенско

Близо 200 лични карти на починали хора са открити и иззети при специализирана полицейска операция в област Монтана, насочена срещу престъпленията, свързани с изборния процес, съобщи МВР.

Точното количество иззети лични документи на умрели е 197 лични карти и 6 паспорта. Те са били подредени по групи, като в картотека (на снимката вдясно).

Намерени са и списъци с имена и суми срещу тях, като има съмнения, че те също са свързани с купуване на гласове. При акцията са били проверени 17 адреса, 240 автомобила и близо 300 души.

В ареста са задържани трима човека за различни престъпления, сред които и купуване на гласове, а същевременно са били разкрити и 19 други престъпления, като по повечето от случаите вече са образувани досъдебни производства.

