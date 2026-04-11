Лос Анджелис: 6 неща, които ви очакват през 2026 година

Вторият най-голям и известен американски град в света винаги има с какво да заинтересува и впечатли своите гости. Ето защо сме ви приготвили 6 невероятни неща, които ви очакват тази година, ако посетите Града на ангелите:

1. Откриването на Lucas Museum of Narrative Art

След дългомесечни строителни работи, Музеят Лукса за разказвателно изкуство (Lucas Museum of Narrative Art) най-накрая ще отвори врати тази година – на 22-ри септември. Културната институция е основана от Мелъди Хобсън и Джордж Лукас, създателят на „Междузвездни войни”, и ще ни представи един по-футуристичен поглед над това, как изображенията докосват колективните ни спомени „от автопортрета на Фрида Кало до различни сцени от ежедневието на Норман Рокуел”. Бидейки разположен в Експозишън Парк, музеят ще разполага и с множество зелени площи и ултрамодерни киносалони.

2. Подготовката за Световната купа по футбол

Спортните запалянковци ще имат възможността да посетят един от градовете, които ще бъдат домакини на предстоящото футболно първенство в Северна Америка. То ще се проведе от 11-ти юни до 19-ти юли тази година, като един от стадионите е емблематичният SoFi Stadium, където ще бъдат изиграни 8 мача, от които един четвъртфинал.

3. Специални чествания по случай 100-годишнина от рождението на Мерилин Монро

Тази година се отбелязват точно сто години от рождението на една от най-известните холивудски актриси на всички времена. Затова не е чудно, че в Лос Анджелис ще можете да откриете сума ти събития, посветени на Мерилин Монро. Например можете да посетите известния хотел Hollywood Roosevelt на булевард „Холивуд”, където култовата звезда е била първо отседнала още в началото на филмовата си кариера. Друго място е Музеят на академията (Academy Museum), където ще бъдат изложени над стотина вещи, свързани с чаровната блондинка.

4. В подготовка за настоящите Олимпийски игри

Въпреки че до следващите Летни Олимпийски игри остават още две години, подготовката за превръщането на Лос Анджелис в подходящ град-домакин тече в пълна силна. През това време можете да посетите SoFi Stadium (за който писахме по-горе) и Los Angeles Memorial Coliseum, където ще се преведе официалната церемония по откриването, и Intuit Dome, в който най-добрите жени и мъже баскетболисти на планетата ще премерят сили. Друга точка от вашето посещение може да бъде прочутият хотел Los Angeles Athletic Club, където немалко известни спортисти и атлети са отсядали през годините, чиито стаи вече се резервират за 2028 година.

5. Музеят Dataland ви очаква

Реализиран от архитекта Франк Гери, музеят ще отвори врати тази пролет в центъра на Лос Анджелис. Главната цел на сградата е да представи един поглед към бъдещето и най-вече това на технологиите. Нищо чудно, че тук за първи път ще бъде посветено специално място за изкуствения интелект. Едно място, ширещо се върху 2300 кв. м., където човешкото въображение се среща с творческия потенциал на машините.

6. Отдадете почти на Седмото изкуство

Разбира се, нямаше как да пропуснем и кинематографията, имайки се предвид, че световният филмов лидер се намира именно в Холивуд. Ето защо може да се снимате с култовия надпис Hollywood, да разгледате къде се намират именията на най-известните актьори или да отидете на прословутата Алея на славата. А защо не посетите и някой от известните киносалони, гледайки едни от най-нашумелите заглавия на големия екран.