Британското кралско семейство почита кралица Елизабет II по повод 100-годишнината от рождението ѝ

Британското кралско семейство ще отбележи това, което би бил 100-ият рожден ден на покойната Елизабет II, като представи мащабни планове за нова благотворителна инициатива и мемориал в центъра на Лондон.

За вторник са планирани няколко събития в чест на най-дълго управлявалия монарх на Великобритания, която почина преди почти четири години на 96-годишна възраст.

qg queen elizabeth lifeinstyle quick 090426 11.jpg

Нейният син Чарлз III и съпругата му Камила ще посетят Британския музей, за да разгледат проектите за планирания мемориал, докато дъщеря ѝ Принцеса Ан официално ще открие градината „Queen Elizabeth II Garden“ в Риджънтс парк. Във видео, публикувано в YouTube канала на кралското семейство, Чарлз също размишлява върху наследството на майка си.

„Нейният почти вековен живот беше белязан от забележителни промени и въпреки това, тя остана постоянна, непоколебима и напълно отдадена на хората, на които служеше“, каза кралят в личното си послание.

qg queen elizabeth lifeinstyle quick 090426 08.jpg

Планираният мемориал ще преобрази Сейнт Джеймсис парк, като ще включва полупрозрачен стъклен „мост на единството“, вдъхновен от тиарата, която тя е носила в деня на сватбата си, както и статуи на Елизабет и съпруга ѝ, Принц Филип.

pa 84342600.jpg

Статуята на Елизабет ще бъде изработена от бронз от скулптора Мартин Дженингс, вдъхновена от известния портрет на Пиетро Анигони, изобразяващ кралицата в одеждите на Ордена на жартиерата и гледаща в далечината, съобщи британският Кабинетен офис на Обединеното кралство.

Освен мемориала в Сейнт Джеймсис парк ще бъде създаден и дигитален мемориал с архивни материали от управлението на Елизабет. Хора от цял свят ще могат да споделят своите спомени за покойната кралица и да ги свързват със събития и места.

Нова благотворителна организация, наречена „Тръстът на кралица Елизабет“, стартирана с еднократно дарение от 40 милиона паунда (54 милиона долара), също ще продължи наследството на покойната кралица, като осигури финансиране за „места в сърцето на местния живот, като обществени центрове и зелени площи“, съобщиха от кабинета.

qg queen elizabeth lifeinstyle quick 090426 15.jpg
qg queen elizabeth lifeinstyle quick 090426 07.jpg

По-късно през деня Чарлз и Камила ще поканят в Бъкингамския дворец представители на благотворителни организации, подкрепяни от Елизабет, както и хора, които също празнуват своя 100-годишен юбилей.

Пуснати са и възпоменателни марки и монети, а Бъкингамския дворец е домакин на многомесечна изложба с най-голямата публична експозиция на модата на Елизабет.

