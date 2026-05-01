МРРБ одобри над 15 млн. евро за проекти на Столичната община

Министерството на регионалното развитие и благоустройството одобри над 15 млн. евро за проекти на Столичната община, изпълнени или в напреднал етап през последните години.

Средствата възлизат на 15 127 075 евро и са по проекти, финансирани по Закона за държавния бюджет за 2025 година, като част от тях са реализирани още през периода 2024–2025 година.

Кметът на София Васил Терзиев подчерта, че става дума не за ново финансиране, а за разплащане по вече одобрени проекти, като изрази очакване за по-голяма предвидимост от страна на държавата.

Сред по-големите обекти е ул. „Опълченска“, за която са отпуснати 5,8 млн. евро, както и реконструкцията на бул. „Александър Стамболийски“, където са одобрени 11,6 млн. евро от общо 23,4 млн. евро. Осигурено е финансиране и за канализация по бул. „Симеоновско шосе“.

Средствата са насочени и към проекти в райони като „Красна поляна“, „Овча купел“, „Кремиковци“ и „Студентски“, включително за улична инфраструктура, осветление, училища и обществени сгради.

Общият размер на одобрените средства за периода 2024–2026 година достига 22,3 млн. евро, като Столичната община има готови проекти за над 70 млн. евро и очаква допълнително финансиране след приемането на държавния бюджет.