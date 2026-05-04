Африканци във войната на Русия: между икономическата нужда и принудителното вербуване

Хиляди млади мъже от Африка са се записали да воюват на страната на Русия във войната срещу Украйна. Част от тях публикуват видеа с руски военни, но други твърдят, че са били подведени с обещания за работа и впоследствие принудени да подпишат военни договори, пише „Ню Йорк Таймс“.

Въпреки че повечето африкански държави заемат неутрална позиция в конфликта, експерти виждат ясна причина за явлението: Москва търси допълнителна жива сила, а младите африканци – възможности за доходи.

По данни на Центъра за стратегически и международни изследвания във Вашингтон войната е довела до около 1,2 милиона убити, ранени или изчезнали руски военнослужещи. Това създава необходимост от попълване на редиците, включително чрез чуждестранни бойци.

Макар руските власти да твърдят, че всички чужденци се включват доброволно, редица африканци разказват, че са били привлечени с неясни оферти за работа, а след пристигането си – притиснати да подпишат договори на руски език, които не разбират, отбелязва американският вестник.

Основен фактор е икономическата ситуация в Африка. Бързият демографски ръст означава, че все повече млади хора навлизат на пазара на труда, но икономиките не създават достатъчно работни места. Много от тях работят в несигурни и нископлатени сектори, което ги подтиква да търсят възможности в чужбина.

Русия се превръща в една от тези дестинации, макар и с висок риск. Обещаното възнаграждение е значително по-високо от доходите в родните им страни, но реалността често е различна – труден достъп до заплатите, измами от посредници и висока смъртност на фронта.

Някои държави като Кения, Нигерия и Южна Африка вече предупреждават гражданите си за измамни схеми за набиране на бойци и предприемат мерки за ограничаване на подобни пътувания.