Приходите от дейността на „Трейс Груп“ намаляват през първото тримесечие с 35,64%

Към края на март общите приходи на „Трейс Груп Холд” АД са в размер на 25.29 млн. евро, а общо разходите, без тези за данъци, са 25.16 млн. евро. Междинният финансов резултат след данъци е печалба от 120 хил. евро. Това показват данните от финансовия отчет на инженерниговата компания.

„Трейс Груп Холд”АД отчете за първото тримесечие на 2026 г. приходи (без финансови) от дейността на стойност 25.27 млн. евро. Те обаче намаляват с 35,64% в сравнение със същия период на миналата година. Най-съществен дял от тях (98%) имат приходите по строителни договори, които намаляват с 35,41% на годишна база до 24.74 млн. евр. Паричните постъпления от продажба на услуги се увеличават. Другите доходи намаляават с 54,65%, като най-съществени от тях са тези от наеми на собствени активи. Разпределени по сегменти, общо 65,84% от приходите /без финансови/ на фирмата са реализирани в страната ни, други 29,96% идват от Сърбия, а 4,20% – от Румъния.

„Трейс Груп Холд“ изпълнява всички дейности при изграждане на различните видове инфраструктура –

строителство, рехабилитация, поддържане, проектиране и свързаните с тях дейности. Фирмата диверсифицира и разширява постоянно обхвата на своята дейност. Портфолиото на дейностите на „Трейс“ също така включва инвестиции, международна търговия и логистика.

Разходите по икономически елементи на дружеството в края на март са в размер на 24.66 млн. евро и намаляват

спрямо същия период година по-рано с 33,61 на сто. Средствата похарчени за суровини и материали са 5.68 млн. евро (23,04% относителен дял), които намаляват на годишна база. С най-съществено значение в групата са разходите за основни материали за строителство. За външни услуги са похарчени 15.04 млн. евро (60,96% дял) и намаляват с 36,09 на сто. Тук се включват разходи за подизпълнители на стойност 11.21 млн. евро, услуги с механизация, транспортни услуги, проектиране, геодезия и лабораторни, застраховки и други. Сумите, изплатени за заплати и осигуровки на персонала обаче се увеличават с 22,11% на годишна база и са на стойност 3.01 млн. евро. Числеността на персонала на дружеството и неговите клонове в чужбина към края на март е 449 души. Най-голям брой наети лица (67,11%) има в България, други 27,63% работят в Сърбия, а 5,26% – Румъния.

Прогнози

От компанията прогнозират понижение на приходите по договори с клиенти с 24.22% до 95.9 млн. евро в края на юни тази година. Паричните постъпления по строителни договори също се планира да са по-ниски на годишна база – с 24.08% до 94.15 млн. лева.

При другите доходи – наеми на собствени активи, получени или отписани обезщетения и неустойки, очакванията на мениджърите на „Трейс груп“ са за ръст с 31.46% и да са на стойност 1.75 млн. лева.

Регистрираният капитал на „Трейс Груп Холд“ е в размер на 12 342 000 евро,

разпределен в 24 200 000 безналични поименни акции с право на глас и с номинална стойност 0.51 евро всяка. Акциите на фирмата се търгуват на „Българска фондова борса“ от 27 октомври 2007 година. От началото на тази година цените на акциите ѝ поскъпват и в момента сделки се сключват при 3.56 евро един брой. А това оценява компанията над 86 млн. евро пазарна капитализация. Цените на тези акции поскъпнаха значително след като от дружеството съобщиха, че то ще регистрира акциите си за търговия на Франкфуртската фондова борса, но после изгубиха инерция.

Най-голям акционер е проф. Николай Михайлов – председател на Надзорния съвет,

който притежава 67.01% от капитала, а чрез „Галини – Н“ ЕООД контролира още 9 процента. “Трейс Груп” има в протфейла си и 0.015% обратно изкупени собствени акции.