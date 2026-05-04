Дубайският хранителен конгломерат IFFCO е на път да влезе в предварителна ликвидация

Една от най-големите хранителни компании в Дубай – IFFCO, е изправена пред сериозни финансови проблеми и може да бъде поставена под временна ликвидация. Причината е комбинация от фактори: дългове от около 2 млрд. долара, спрени преговори за преструктуриране и конфликт между собствениците на компанията.

Допълнително ситуацията се усложнява от напрежението и войната в региона между САЩ, Израел и Иран, която влияе и на бизнеса в Близкия изток. Кредитори, водени от банката HSBC, са решили да се обърнат към съда, за да получат контрол върху компанията и да защитят вложените си средства. Те искат да бъде назначена консултантската фирма FTI Consulting, която временно да управлява IFFCO, докато се реши бъдещето ѝ.

Временната ликвидация е мярка, с която съдът поема контрол върху компанията, за да спре по-нататъшно влошаване на финансовото ѝ състояние. Целта е да се запази максимално стойността на бизнеса и да се защитят интересите на кредиторите.

IFFCO е голяма международна компания с над 12 000 служители и дейност в 50 държави. Тя произвежда и продава хранителни продукти като зехтин, бисквити, пилешко месо и фуражи за животни, а в Дубай е известна и с марката сладолед London Dairy.

Проблемите започват след вътрешен конфликт между наследниците на основателя на компанията и трудности с изплащането на огромния дълг. Затова компанията започва преговори с кредиторите и наема финансови консултанти и нов управленски екип, но вътрешните промени не успяват да стабилизират ситуацията.

В крайна сметка кредиторите губят доверие и решават да поискат съдебна намеса и временна ликвидация. Ако това се случи, съдът ще назначи външен управител, който да поеме контрола и да реши какво ще се случи с компанията занапред – дали ще бъде спасена или преструктурирана, или ликвидирана.