Laphroaig и Уилям Дефо създадоха „Willem by Willem“ – уиски без описание, но с характер

Известната марка шотландско уиски Laphroaig си партнира с актьора Уилям Дефо, за да създаде ново специално уиски, което се очаква да привлече голям интерес. То се казва „Willem by Willem“ и е направено от внимателно подбрани бъчви, избрани лично от Дефо и главния майстор на уискито Сара Доулинг.

Уискито е отлежавало 14 години в дъбови бъчви, а след това е доузряло в бъчви от шери Oloroso. Резултатът е силно, богато на вкус уиски със съдържание на 53,7% алкохол.

Няма официално описание на вкуса, но самият Дефо казва, че това е уискито, което най-много е събудило любопитството му. Според него, част от удоволствието е именно, че вкусът му е труден за описване.

Идеята е всеки, който го опита, да има свое собствено усещане и мнение за него.

От компанията също подчертават, че уискито е създадено да отразява силния и нестандартен характер както на марката, така и на самия актьор.

„Willem by Willem“ ще се продава в САЩ от юни в специализирани магазини и онлайн, на цена около 156 долара за бутилка.