РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Laphroaig и Уилям Дефо създадоха „Willem by Willem“ – уиски без описание, но с характер

Laphroaig и Уилям Дефо създадоха „Willem by Willem“ - уиски без описание, но с характер

Известната марка шотландско уиски Laphroaig си партнира с актьора Уилям Дефо, за да създаде ново специално уиски, което се очаква да привлече голям интерес. То се казва „Willem by Willem“ и е направено от внимателно подбрани бъчви, избрани лично от Дефо и главния майстор на уискито Сара Доулинг.

Laphroaig и Уилям Дефо създадоха „Willem by Willem“ - уиски без описание, но с характер

Уискито е отлежавало 14 години в дъбови бъчви, а след това е доузряло в бъчви от шери Oloroso. Резултатът е силно, богато на вкус уиски със съдържание на 53,7% алкохол.

Няма официално описание на вкуса, но самият Дефо казва, че това е уискито, което най-много е събудило любопитството му. Според него, част от удоволствието е именно, че вкусът му е труден за описване.

Laphroaig и Уилям Дефо създадоха „Willem by Willem“ - уиски без описание, но с характер

Идеята е всеки, който го опита, да има свое собствено усещане и мнение за него.

От компанията също подчертават, че уискито е създадено да отразява силния и нестандартен характер както на марката, така и на самия актьор.

Laphroaig и Уилям Дефо създадоха „Willem by Willem“ - уиски без описание, но с характер

„Willem by Willem“ ще се продава в САЩ от юни в специализирани магазини и онлайн, на цена около 156 долара за бутилка.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Прави ли са синдикалистите, като казват „Цените взеха асансьора, заплатите поеха по стълбите“
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.