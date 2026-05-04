ЕС търси варианти за решаване на казуса с използването на еврото от Черна гора

Европейският съюз възнамерява да разреши въпроса с използването на еврото от Черна гора като платежно средство до края на май, което е пречка за нейното присъединяване. Това заяви черногорският финансов министър Новица Вукович.

„Европейската комисия демонстрира готовността си да разреши този въпрос по прагматичен начин“, каза Вукович пред Bloomberg. Според негоq се очаква предложение от ЕС за разрешаване на проблема до края на месец май.

Агенцията отбелязва, че

Европейският съюз не се е сблъсквал досега със ситуация,

в която държава, използвала еврото като своя валута в продължение на десетилетия, да възнамерява да се присъедини. Обикновено страните кандидатки са длъжни да отговарят на редица политически и икономически критерии и те приемат еврото като своя валута едва след присъединяване към ЕС, се посочва в изданието.

Черна гора използва еврото от 2002 г. насам, за да стабилизира икономиката си.

Според източници на агенцията, ЕС планира да разгледа присъединяването на страната като „фиксиран валутен курс“, но как това ще бъде приложено на практика, остава неясно. Един от вариантите Черна гора да изпълни критериите на ЕС е да въведе временна валута, но това е скъп и тромав процес.

В края на април Комитетът на постоянните представители на държавите-членки на ЕС реши да създаде специална работна група за изготвяне на Договора за присъединяване на Черна гора. Ръководството на страната се надява това да се случи през 2028 година.