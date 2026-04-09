Има опит за въздействие върху изборния процес от лица на публична длъжност, обяви Дечев

Лица, заемащи публични длъжности, са правили опити да въздействат върху изборния процес чрез различни схеми за раздаване на пари.

Това обяви в Русе служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев.

Кмет на населено място в Северозападна България е раздавал на хората финансови помощи, осигурени от хуманитарна фондация, но в пликовете с банкнотите поставял предизборни брошури на партия, която участва в тези избори. Друг заместник-кмет на граничен град пък предлагал на лице да се включи в предизборната търговия, като му осигурявал и комисионна за всеки купен глас. Тези случаи обяви министърът на вътрешните работи Емил Дечев и обобщи:

„МВР ще бъде безкомпромисно, без значение кои са извършителите на престъпления, без значение на каква длъжност се намират те. Пред закона всички са равни и законът не прави разлика дали някой е кмет или обикновен гражданин“.

Главният секретар на МВР Георги Кандев представи статистика на подадените сигнали, задържаните лица и акциите на полицията.

Той съобщи, че вече се разпространява твърдението, че по Великденските празници институциите, включително и МВР, ще работят на облекчен режим и периодът бил подходящ за прилагане на схеми за купуване на гласове. Затова главният комисар каза:

„Ние няма да бъдем на облекчен режим на работа. Ние сме създали организация във всяко едно районно управление, във всеки един полицейски участък, да има необходимия брой служители и аз искам да кажа на всички свои колеги в страната: „Колеги, не се прибирайте, излизайте“.

По време на обиколката, която ръководният екип на МВР е направил в страната, са установени и нови схеми за изборна търговия във фризьорски салони и предложения към пълнолетни ученици, които за първи път получават избирателни права.

„Това е отвратително, защото е опит за морално разложение още в тази невръстна възраст на тези наши деца и съграждани“, посочи министър Дечев.

