Засечени са 12 водачи, шофирали след употреба на алкохол и наркотици

КАТ Пътна полиция.

Общо 13 458 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден, съобщиха от Министерството на вътрешните работи

Извършен е контрол на 16 017 водачи и пътници. Съставени са 3127 фиша и 327 акта за установени административни нарушения. 

Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. 

В рамките на изминалия ден са установени общо 11 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол

пет от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други шестима –  с над 1,2 на 1000. Няма отказали тестване. 

Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози е засечен един водач.

