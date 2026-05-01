Засечени са 12 водачи, шофирали след употреба на алкохол и наркотици

Общо 13 458 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден, съобщиха от Министерството на вътрешните работи.

Извършен е контрол на 16 017 водачи и пътници. Съставени са 3127 фиша и 327 акта за установени административни нарушения.

Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.

В рамките на изминалия ден са установени общо 11 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол –

пет от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други шестима – с над 1,2 на 1000. Няма отказали тестване.

Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози е засечен един водач.