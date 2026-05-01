Fitch предупреди за рискове за американската икономика поради войната в Иран

Fitch Ratings

Международната рейтингова агенция Fitch предупреди за рискове от несигурност в американската икономика поради войната с Иран, вносните тарифи и проблемите с управлението. Въпреки това, агенцията запази дългосрочния рейтинг на страната на AA+.

Според прогнозите на анализаторите, бюджетният дефицит на САЩ ще остане на 7.9% от БВП на страната, а националният дълг ще продължи да расте, достигайки 122% до края на 2027 година.

Ден по-рано главният финансов директор на Пентагона Джей Хърст заяви, че САЩ вече са похарчили 25 милиарда долара за военната операция в Иран. Според лидера на мнозинството в Сената Джон Тун, страната харчи по 900 милиона долара дневно за операцията.

През 2023 г. Fitch понижи рейтинга на САЩ по подразбиране (AAA – най-нисък риск от неизпълнение) до AA+, позовавайки се на влошаващи се финансови показатели и дългово бреме. По това време администрацията на Байдън нарече решението на агенцията произволно.

