НАТО не обсъжда изтеглянето на американски войски от Германия

НАТО

Въпреки заплахите на президента Доналд Тръмп да изтегли американските войски от Германия, нито американците, нито германците в НАТО са обсъждали въпроса. The Telegraph съобщи това, позовавайки се на източници.

Източници на вестника отбелязват, че дори въпросът за изтеглянето на американските войски от Германия да бъде повдигнат за обсъждане в НАТО, първо той трябва да бъде договорен между Вашингтон и Берлин. Един източник е казал пред изданието, че е „загубил бройката“ колко пъти един и същ президент е заплашвал да изтегли войските „оттук, оттам или отвсякъде“.

Едно от основните притеснения за САЩ е къде да преразположи войските си,

ако се изтеглят от Германия, съобщава The Telegraph. Според източниците на вестника, Гренландия, Румъния и Близкия изток са били разглеждани като потенциални места.

Доналд Тръмп започна да заплашва да изтегли американските войски от Германия, след като

германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че САЩ са били „унижени“ от Иран

и че Вашингтон няма стратегия за излизане от военния конфликт. 

Канцлерът Мерц заяви също, че военните действия в Иран и последвалото затваряне на Ормузкия проток са причинили значителни щети на германската икономика. 

В момента в Германия са разположени приблизително 35 000 американски войници.

Още от категорията..

Последни новини

