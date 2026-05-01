Air France-KLM се готви отново да повиши цените на билетите заради скъпото гориво

Френско-нидерландската авиокомпания Air France-KLM се готви да повиши отново цените на билетите на фона на рязкото покачване на цената на реактивното гориво поради войната между САЩ и Израел срещу Иран и прекъсванията на корабоплаването в Ормузкия проток. Това съобщи агенция ANP.

Според агенцията цената на реактивното гориво е достигнала приблизително 167 евро за барел, повече от два пъти спрямо нивото отпреди година. Компанията очаква да прехвърли приблизително 60% от разходите за гориво на пътниците чрез по-нататъшни увеличения на цените. Междувременно финансовият директор на групата Стивън Заат заяви, че нарастващите разходи за гориво вече увеличават цените на билетите с приблизително 50 процента. Превозвачът също така отбеляза, че търсенето на полети до Азия се е увеличило през март, след като няколко авиокомпании от Близкия изток намалиха полетите, което допълнително повиши цените.

Air France-KLM възнамерява да компенсира останалите загуби чрез намаляване на разходите,

включително ограничаване на наемането на административен персонал, намаляване на несъществените разходи с общо 500 милиона евро и премахване на нерентабилни маршрути. Главният изпълнителен директор на групата Бен Смит подчерта, че в момента няма недостиг на гориво в ключовите хъбове на Air France-KLM в Нидерландия и Франция и че световните доставки на керосин остават стабилни. Ограниченията засегнаха само определени азиатски дестинации, включително Сингапур и летище „Ханеда“ в Токио, където авиокомпаниите са били посъветвани да не увеличават честотата на полетите.

На 16 април KLM обяви, че ще отмени 160 полета, заминаващи и пристигащи на летище „Схипхол“

през следващия месец поради покачващите се цени на самолетното гориво. Превозвачът отбеляза, че това се отнася за „по-малко от 1% от европейските полети“. По-късно беше разкрито, че това се отнася по-специално за маршрутите Амстердам-Лондон и Амстердам-Дюселдорф.

Недостигът на реактивно гориво поради войната между САЩ и Израел срещу Иран може да наруши европейския празничен сезон, според европейското издание Politico, позовавайки се на Европейската комисия (ЕК).

В същото време еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен, както съобщава Politico, предупреди, че дори ако Ормузкият проток бъде отблокиран,

ситуацията с реактивното гориво в ЕС няма да се подобри това лято,

тъй като петролната инфраструктура в Близкия изток беше сериозно повредена по време на борба. Той смята, че кризата с доставките на реактивно гориво може само да се влоши.

В Европа вече има множество отменени полети поради покачващите се цени на горивата, а цените на самолетните билети също се покачват.

Politico вече съобщи, че Европейската комисия не разполага с точна информация за състоянието на запасите от реактивно гориво в страните от ЕС, тъй като това се обработва от частни компании, а ЕК не разполага с инструменти за събиране на тази информация.