Денят по диагонал – 1 май 2026 г.

„Честваме права, воювани поколения наред. Но днес правото на достоен труд и достойни доходи, справедливостта и социалната сигурност са поставени на изпитание – не само в България, а и в световен план“. Това написа в профила си във „Фейсбук“ президентът Илияна Йотова по случай 1 май.

До нас стигна информация, че бюджетният дефицит не е 3%, той е много по-висок. До февруари са изтекли толкова много пари, че не е останала никаква мазнинка. Бюджетът е само скелет и кожа“. Това заяви заместник-председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ и политолог Слави Василев.

Новата власт няма да има възможността да прехвърля отговорности. Фокусът е изцяло върху Радев. Ако очакванията не се оправдаят, доверието бързо ще спадне. Крайно време е да се осветят реалните задължения на държавата към фирми. Както и авансово разплатените суми, без извършена дейност. От години държавата не може да установи контрол върху спекулата. Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ лидерът на „Републиканци за България“ Цветан Цветанов, бивш вицепремиер и министър на вътрешните работи, бивш зам.-председател на ГЕРБ.

Дори въпросът за изтеглянето на американските войски от Германия да бъде повдигнат за обсъждане в НАТО, първо той трябва да бъде договорен между Вашингтон и Берлин. Едно от основните притеснения за САЩ е къде да преразположи войските си, ако се изтеглят от Германия. Според източници на The Telegraph, Гренландия, Румъния и Близкия изток са били разглеждани като потенциални места.

Прекомерният натиск на Володимир Зеленски за бързо присъединяване на Украйна към Европейския съюз повишава напрежението с европейските столици в момент, когато Вашингтон обмисля дали да продължава да подкрепа Киев. Отказът на лидерите на ЕС да ускорят присъединяването на воюващата с Русия държава към блока подхранва разочарованието украинците, а все по-евроскептичната реторика на администрацията на украинския президент подкопава усилията за намиране на компромис.

Международната рейтингова агенция Fitch предупреди за рискове от несигурност в американската икономика поради войната с Иран, вносните тарифи и проблемите с управлението. Въпреки това, агенцията запази дългосрочния рейтинг на страната на AA+. Според прогнозите на анализаторите, бюджетният дефицит на САЩ ще остане на 7.9% от БВП на страната, а националният дълг ще продължи да расте, достигайки 122% до края на 2027 година.