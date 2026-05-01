Кредитният портфейл на БАКБ расте до 1.05 млрд. евро в края на март

Кредитният портфейл на „Българо-американска кредитна банка“ АД нараства нетно с 4.73% спрямо края на декември и достига общ размер от 1.05 млрд. евро през първото тримесечие. Общият нетен ръст на нововотеснатите заеми пък е 5.71 на сто. Това показват данните от междинния финансов отчет на дружеството.

Само при малките и средни предприятия и корпоративните кредити за фирми банката отчита нетно нарастване от 6.41%, което означава общ размер на портфейла в сегмента от 1.19 млрд. лева. В резултат на това обемът на корпоративното банкиране е 649.4 млн. евро. А делът му в общия кредитен портфейл на БАКБ расте до 64.28 на сто.

Привлеченият паричен ресурс от МСП и корпоративни клиенти възлиза на 426.55 млн. евро

в края на март и това е нараства 60.96% спрямо края на миналата година. От банката отбелязват и ръст при срочните депозити и при средствата на виждане.

В условията на глобална несигурна икономическа среда, повлияна от динамиката на инфлацията и геополитическото напрежение, в края на първото тримесечие проблемните експозиции на фирмите в портфейла на БАКБ намаляват с 8.34% на тримесечна база. Като дял от общия кредитен портфейл, тези проблемни експозиции намаляват спрямо декември до 5.67 на сто.

Активите на БАКБ в края на март са се увеличили със 245.1 млн. евро до 1.7 млрд. евро.

През първото тримесечие нетният кредитен портфейл на банката е в размер на 1.01 млрд. евро и формира 59.4% от общите активи на дружеството. От началото на година са предоставени нови заеми (нетно) за 51.1 млн. евро.

Фокусът на банката в кредитирането на граждани води до увеличаване на ипотечните кредити с 5.44% спрямо четвъртото тримесечие на миналата година. Портфейлът от потребителски кредити също нараства с 3.39% между януари и март. Атрактивните лихвени условия и гъвкавите схеми на финансиране обуславят добрите резултати на банката. И така се изпълнява стратегията за увеличаване дела на гражданите в общия кредитен портфейл на БАКБ.

Привлечените средства от фирми и граждани нарастват до 1.45 млрд. евро в края на март и формират 96.5% от пасивите на банката.

БАКБ отчита нетна печалба от 3.21 млн. евро за първото тримесечие

при 6.25 млн. евро година по-рано.

Приходите от основна дейност (приходи от лихви) намаляват и са в размер на 13.74 млн. евро. Основен дял в тях заемат паричните постъпления от кредитна дейност – 82%, или 10.99 млн. лева. Нетният лихвен доход е в размер на 11.75 млн. евро и дял от 82.3% от общите оперативни доходи.

Нетният доход от такси и комисионни расте и в края на март възлиза на 2.41 млн. евро и дял от 16.9% в общите доходи. Това е резултат от по-високите приходи и незначителното увеличение на разходите за лихви.

В края на март администравните разходи на БАКБ са се увеличили

и са на стойност 6.73 млн. евро. Средствата, които са изплатени за възнаграждения на персонала, нарастват и достигат 3.2 млн. евро при 2.58 млн. евро преди година.

За 2025 г. БАКБ отчита нетна печалба от 43.52 млн. лева при положителен финансов резултат от 48.39 млн. лева за 2024 година.

Акциите на БАКБ се търгуват на „Българска фондова борса“. През последните дванадесет месеца цените им са се повишили и в момента сделки се сключват при 5.95 евро за един брой. А това оценява банката на 146 913 312 евро пазарна капитализация.