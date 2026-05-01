Споразумението за свободна търговия между ЕС и Меркосур е в сила от 1 май

Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и четирите латиноамерикански държави от Меркосур (Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай) временно влиза в сила от днес – 1 май.

Преговорите по него продължиха 25 години. То трябва да стимулира обмена на стоки и услуги чрез постепенното премахване на търговските бариери и митата между двете организации.

Това търговското споразумение създава пазар от приблизително 720 милиона души

и намалява митата с равностойността на 1 млрд. евро.

Мярката ще позволи незабавното премахване на част от митата и ще улесни търговията между двете страни. Очаква се ЕС да увеличи износа на автомобили, машини, вина и спиртни напитки към Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай, докато вносът на селскостопански продукти като месо, захар, ориз, мед и соя от Южна Америка също ще бъде облекчен.

Решението за временно прилагане идва, докато се очаква правна оценка от Съда на Европейския съюз, която може да отнеме около година и половина. Европейският парламент поиска такава проверка още през януари.

Поддръжниците на споразумението смятат, че то ще помогне за икономическото възстановяване на ЕС

в условията на глобална конкуренция, включително от Китай и САЩ. Критиците обаче предупреждават, че по-евтиният внос може да постави под натиск европейските производители и да доведе до навлизане на продукти, които не винаги отговарят на стандартите на съюза.

Споразумението се разглежда и като предизвикателство към протекционистката митническа политика на американския президент Доналд Тръмп, отбелязват от ДПА.

Но то предизвика и много опасения,

че стандартите на ЕС за защита на потребителите, околната среда и хуманното отношение към животните могат да бъдат компрометирани. Европейските земеделски производители са особено разтревожени от засилващата се конкуренция и допълнителния натиск върху цените.

За да се отговори на тези опасения, в последния момент към споразумението бяха добавени допълнителни икономически защитни клаузи. Тези разпоредби включват строго наблюдение и потенциални контрамерки за някои групи продукти като говеждо месо, птиче месо, цитрусови плодове и захар.