Пентагонът се споразумя с разработчици на изкуствен интелект за използване на техните системи

Министерството на отбраната на САЩ постигна споразумение с водещи американски разработчици на изкуствен интелект (ИИ) относно бойното използване на техните системи. Това беше обявено в писмено изявление на Пентагона.

Както е отбелязано в документа, Министерството на отбраната на САЩ „е сключило споразумения със седем водещи световни компании за изкуствен интелект – SpaceX, OpenAI, Google, NVIDIA, Reflection, Microsoft и Amazon Web Services – за внедряване на техните усъвършенствани възможности за изкуствен интелект в рамките на своите „класифицирани компютърни мрежи за легитимна оперативна употреба“. Това включва използването на тези системи в бойни действия, разузнаване и за подпомагане на операциите на Пентагона като цяло, пояснява изявлението. Подчертава се, че Пентагонът ще продължи да изгражда архитектура на изкуствен интелект, която не позволява на доставчиците произволно да блокират достъпа на клиентите до такива системи.

По-рано Министерството на отбраната на САЩ

определи Anthropic, компания за изкуствен интелект, като „заплаха за веригата на доставки“,

като по този начин ефективно прекъсна бизнес връзките с компанията. Президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди на всички федерални агенции да спрат да използват продуктите на компанията. Конфликтът произтича от желанието на Пентагона да използва продуктите на Anthropic, базирани на изкуствен интелект, „за всички законни цели“. Ръководството на Anthropic отказа да предостави на Пентагона такива възможности, като поиска две изключения: да не ги използва за масово вътрешно наблюдение и да не създава смъртоносни автономни оръжейни системи (бойни роботи).

Както The Washington Post съобщи на 28 април, стотици служители на Google поискаха от ръководството им да забрани на Министерството на отбраната на САЩ да използва технологиите на компанията за изкуствен интелект за класифицирана работа.