Брентът и WTI се търгуваха с геополитическа чувствителност, отбелязват от „Софийска стокова борса“

Цените на суровините тази седмица бяха водени от по-силния зърнен комплекс, по-високият петрол поради геополитически риск и пазара на метали, който остана подкрепен както от търсенето, така и от опасенията за предлагането в безопасни зони. Захарта беше най-слабата в групата, все още обременена от перспективите за предлагането в Бразилия и по-широкия баланс между енергията и етанола, отбелязват от „Софийска стокова борса„.

Брентът и WTI се търгуваха с геополитическа чувствителност,

като конфликтът в Близкия изток и Ормузкият проток държаха енергийните пазари нащрек. Брентът остана по-чувствителен към риска от прекъсване на международните доставки, докато WTI отразяваше динамиката на предлагането и запасите, ориентирани към САЩ. Основният двигател на пазара не беше силното потребление, а заплахата от шок в доставките и по-високи разходи за превоз и влагане на суровини. Фючърсите на суровия петрол Brent се търгуваха от 108 до 115 долара за барел, а фючърсите на WTI от 96 до 100 долара за барел. Референтната кошница на страните от ОПЕК също запази висока цена 107 – 110 долара за барел.

Пшеницата беше по-силната зърнена култура тази седмица,

подпомогната от сухите условия в САЩ, опасенията за реколтата и по-твърдата рискова премия около световното предлагане. Покриването на къси позиции и техническите покупки добавиха към движението, тъй като търговците реагираха на метеорологичните заплахи и по-строгите разговори за глобалните прогнози. Ключовата тема беше, че пшеницата продължи да се възползва повече от безпокойството около предлагането, отколкото от растежа на търсенето. Фючърсите на хлебната пшеница с доставка в следващ месец на чикагската CME се търгуваха около 228 – 240 долара за тон, а тези на Euronext 228 – 230 долара за тон.

Царевицата беше подкрепена главно от забавянията на засаждането,

постоянната несигурност около времето и стабилното търсене на износ. Пазарът също така се отрази на по-високите цени на торовете и горивата, което може да повлияе на маржовете на производителите и да насърчи по-дефанзивно позициониране. Въпреки това царевицата остана обвързана с по-широките настроения за зърнените култури, вместо да действа като самостоятелен лидер на пазара. Фючърсите на царевицата с доставка в следващ месец на CME се търгуваха в диапазона 181 – 184 долара за тон, а тези на Euronext 256 – 263 долара за тон.

Цената на захарта остана под натиск,

тъй като перспективите за реколтата в Централно-южния регион на Бразилия изглеждат солидни, което показва изобилно предлагане. По-високите цени на енергията могат да насочат производството на захарна тръстика към етанол и да предложат периодична подкрепа, но този ефект не компенсира по-широката структура, фокусирана върху предлагането. Резултатът беше пазар, който остана фундаментално слаб, само с краткотрайни бичи изблици, породени от обвързването на енергийния сектор. Фючърсите на суровата захар в Ню Йорк се търгуваха на цени около 304 – 311 долара за тон, а тези на рафинираната в Лондон около 427 – 433 долара за тон.

Металите останаха по-стабилни от повечето селскостопански пазари,

подкрепени от търсенето като „сигурни убежища“ и опасенията относно ограниченото предлагане. Индустриалните метали също се възползваха от по-широката макроикономическа несигурност и разговорите за по-ограничена наличност, докато благородните метали запазиха дефанзивната си позиция. Основният извод е, че металите се търгуваха повече въз основа на рисковите настроения и сигурността на доставките, отколкото на директния растеж на търсенето.

В подкръг „Зърно“ на „Софийска стокова борса“

след появата на нови оферти миналата седмица, които доведоха до сделки и за хлебна пшеница, и за фуражна пшеница съответно на цени от 247,50 и 237,50 евро за тон, тази седмица останаха офертите за търсене на фуражна пшеница на 180,00 евро за тон и предлагане на хлебна пшеница на 190 евро за тон.

В подкръг „Хранителни стоки” цените на основните стоки са стабилни при непроменено ниво на началните цени. Предлагането на консервирани храни се реализира миналата седмица в множество сделки. Сега е интересно предлагането на ядки и семена от 1278,23 до 7362,60 евро за тон.

В подкръг „Индустриални стоки” сделки имаше за пелети на 330 евро за тон, газ пропан бутан от 656 до 680 евро за хиляда литра и за гориво за отопление на 1392,41 евро за тон. Продадоха се и метали: скрап от черни метали в диапазон 81,81 – 107,37 евро за тон, скрап от алуминий на 715,81 евро за тон и скрап от мед на 4601,63 евро за тон.