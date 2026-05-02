Петър Витанов: Ще бъдем безкомпромисни към тези, които доведоха страната до това дередже

Ще бъдем безкомпромисни към тези, които доведоха страната до това дередже. Ние сме изпратени в парламента не да се опитваме да бъдем добри с всички. Напротив – да осигурим онази справедливост, която накара хората да гласуват и да изберат „Прогресивна България“. Така че мога да ви гарантират абсолютна безкомпромисност към онзи олигархичен модел, олицетворяван от Борисов и Пеевски, които и днес са на първия ред на трибуните на Народното събрание, но по законов път ние ще сме безпощадни. Това обяви депутатът от „Прогресивна България“ Петър Витанов в ефира на БНТ.

По отношение на риска от свръхконцентрация на власт в една политическа сила – „Прогресивна България“, Витанов коментира, че те имат 131 депутати по волята на българските граждани, но ще бъдат внимателни, за да няма подхлъзване и да няма силово приемане на решения и заради това ще се вслушват в абсолютно всички конструктивни предложения на опозицията и ще се съобразяват с тях.

Във връзка с твърденията, че предстои България да стане полупрезидентска република, Витанов коментира, че след като е станало ясно, че „Прогресивна България“ ще има мнозинство в парламента, са измислени нови хипотези, с които да се подкопае доверието в политическата сила – победител и заради това се измислят всевъзможни неща, свързани с авторитаризъм и фашизъм.

„Изобщо не става дума за промяна на държавното управление“, подчерта Витанов. Той уточни, че хората очакват дълбоки структурни промени, но такива, които да доведат до подобряване на икономическото състояние на обикновения човек и до възстановяване на справедвилостта. За втори път в свое публично изказване той повтори, че ситуацията с бюджета е катастрофална, че цените са убийствени и икономическата ситуация за обикновения българин е критична.

Увери, че „Прогресивна България“ има капацитета да се справи – ще излъчи финансов министър, който ще трябва да бъде изключително ерудиран и запознат човек.

Що се отнася до промените в Конституцията, свързани с назначаването на служебните кабинети, Петър Витанов поясни, че ще бъде върнато предишното й състояние.

По повод това намерение на „Прогресивна България“ Витанов призна: „Имам едно притеснение относно разделението на ПП-ДБ и то е да не се прави опит да бъде изнудвана „Прогресивна България“, защото ние без съмнение ще търсим 160 гласа за по-широкото конституционно мнозинство, което ще позволи промяна на онези стеснения, които пречеха на българската демокрация и с разделението на ПП-ДБ си мисля, че една от партиите би могла да не участва в такъв тип мнозинство, а по-скоро да изнудва. Надявам се да греша“.

След това Витанов добави: „Защото нека бъдем откровени – няма как онези, които участваха в създаването на модела, да бъдат част от неговата промяна и респективно ще трябва да се работи с останалите партии„.

Що се отнася до първите законопроекти, които ще внесе “Прогресивна България”, Витанов заяви, че те ще бъдат насочени към икономическото състояние на страната, овладяване на галопиращите цени и подобряване благосъстоянието на хората.

Във връзка със смяната на Висшия съдебен съвет депутатът от „Прогресивна България“ уточни, че е въпрос на тактически подход – дали тя ще бъде предшествана от промяна на закона или ще се пристъпи директно към избор. Той подчерта, че това е въпрос на консултации, които продължават в подобна посока.

Сред важните законопроекти, които предстоят да бъдат приети, той открои тези, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост. Предупреди, че сме на път да загубим изключително много пари – 367 млн. евро – заради забавяне на приемането на законодателство за антикорупционната комисия. Не прие тезата, че всичко така или иначе е изгубено след нейното закриване със законодателна промяна, приета в края на 51-ото Народно събрание.

Във връзка с критичното състояние на публичните финанси, с които от “Прогресивна България” спешно ще се заемат, Петър Витанов представи следната картина:

“По данни на експерти дефицитът за тази година е над 7% и то при положение, че се вземат всички пари по НПВУ, което на този етап изглежда невъзможно. Така че не по-малко смислено нещо на първия етап е да установим какви са скритите разходи, защото има скрити в чекмеджетата фактури, има прехвърляни плащания от миналата за тази година.

Евростат излезе с актуализирани данни за дефицита миналата година. Ние сме в свръхдефицит и според тях той е 3.5%. Предстои още една актуализация и корекция през октомври.”

Като парламентарист Витанов заяви, че неговата цел е Народното събрание да бъде скучно, защото ролята му не е да бъде тепих, Цирк Дьо Солей или Цирк Буш. Призна, че целта на „Прогресивна България“ е да повиши авторитета на парламента, като върне духа и традицията от нетолкова далечното минало.

„Знаете, че председатели на Народното събрание са били хора като Петко Каравелов, Стефан Стамболов, Захари Стоянов, ако щете и като Стефан Савов, Благовест Сендов, дори Йордан Соколов. Тогава винаги е имало една парламентарна традиция, която е позволявала на опозицията да се изявява. През последните години това нещо беше прекратено”, призна Витанов.