Иран смекчи исканията си към САЩ за разрешаване на конфликта

САЩ и Иран подготвят нов кръг от преговори за прекратяване на войната

В новото мирно предложение Иран смекчи исканията си към САЩ за възобновяване на преговорите, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на източници. Според тях Техеран е предложил отварянето на Ормузкия проток едновременно с премахването на блокадата на иранските пристанища.

Преди това Иран поиска САЩ да премахнат блокадата като предварително условие за преговори. 

В новото предложение Иран заяви готовността си да обсъжда ядрени въпроси в замяна на гаранции за спиране на американските атаки и премахване на американските санкции, съобщиха източници на изданието.

Иранската страна е готова за нов кръг от преговори в Пакистан следващата седмица,

ако САЩ одобрят предложението, добавиха източниците. Двете страни обаче „остават далеч един от друг по основните въпроси“ за корабоплаването в Ормузкия проток и иранската ядрена програма, отбелязаха източниците на The Wall Street Journal.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува новото мирно предложение на Иран,

Тръмп зaплаши, че САЩ "може да се отбият в Куба", след като приключат с Иран

но отбеляза, че двете страни продължават диалога. 

От 8 април между Иран и Съединените щати е в сила прекратяване на огъня. През април американска и иранска делегации проведоха един кръг от преговори в Пакистан, които не доведоха до окончателно мирно споразумение.

and nарече изявлението на президента Доналд Тръмп за прекратяване на военните действия „глупост".

и нарече изявлението на президента Доналд Тръмп за прекратяване на военните действия „глупост“.

„Това е незаконна война и всеки ден, в който републиканците остават съучастници и позволяват тя да продължава, е още един ден, в който животи са застрашени, хаосът се увеличава и разходите се покачват, за което американците плащат“, написа конгресменът Шумер в социалните мрежи.

На 1 май, отбелязвайки 60-ия ден от военните действия на САЩ в Иран,

американският президент уведоми Конгреса, че конфликтът с Иран е приключил. Съгласно Закона за военните правомощия от 1973 г., президентът на САЩ е ограничен до 60 дни за провеждане на бойни операции в чужбина. По-нататъшни действия са възможни само с одобрението на Конгреса за допълнителни 30 дни.

От 8 април между САЩ и Иран е в сила прекратяване на огъня.

Въпреки разговорите в Пакистан, двете страни не успяха да постигнат мирно споразумение. Според Доналд Тръмп двете страни продължават телефонните разговори.

