По Гергьовден купувачите на замразено агнешко да следят за етикета, призовава БАБХ

Както по Великден, и около Гергьовден – 6 май – от БАБХ ще контролират дали търговците спазват правилата за проследимост на месото, като от тази година е приета мярката, че ако агнешкото месо не е прясно, а е замразено, то търговците са длъжни изрично да посочват на етикета датите на замразяване и размразяване.

И българските животновъди предупреждават купувачите да са внимателни за етикета, тъй като поне 50% от агнешкото в магазините, което ще си купим по Гергьовден, няма да е българско, а вносно – от Румъния, Република Северна Македония и Нова Зеландия.

Според Асоциацията на овцевъдите и козевъдите нормалната цена на килограм агнешко е до 18 евро. На цена между 15 евро и 18 евро за килограм то се е продавало по Великден, като българско агнешко почти не е останало и масово в търговската мрежа ще се предлага внос.

По данни на бранша, цитирани от БНР, в момента в страната се отглеждат малко над 800 000 овце, което е спад от над 8 млн. овце за последните 100 години. За задълбочаване на отрицателната тендеция през последните години са допринесли тежките заразни заболявания, както и отказът на държавата да предложи адекватно кризисно подпомагане, смятат фермерите.

От БАБХ продължават с проверките в търговските мрежи, като вчера ясно, че повече от 1 тон различни видове храни без документи за произход са възбранени в Димитровград и ще бъдат унищожени. Те са открити в магазин на димитровградския пазар и в дома на неговия собственик, на когото ще бъдат съставени актове.

В нелегалния склад са намерени 607 кг млечни продукти, 450 яйца, 102 кг ориз, 91 л зехтин, 43 кг маслини, 26 кг бисквити, 28 кг туршия. Повечето от храните са турски. В магазина са установени още 522 кг млечни продукти, 100 кг макаронени, бобови изделия, ориз и сладкиши, над 22 кг месни заготовки, 15 яйца. Сред иззетата стока освен турски стоки, има и гръцки, и български.