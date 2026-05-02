Спасителната служба на БЧК препоръчва да отложите планинарството

Условията за туризъм в планините не са добри и е препоръчително да отложите планинарството за по-топло време. Температурите са около 0 градуса, а на много места и дори по-ниски, съобщиха от Планинската спасителна служба на Българския червен кръст, цитирани от БТА.

Във високите части на Витоша през нощта е превалял сняг и там се е образувала нова снежна покривка от 15-20 сантиметра.

Алпийският пояс на планините е достъпен, но условията са зимни. Във високите части на планините е ветровито. По билото на Централен Балкан има силен вятър и температурите са минус 11 градуса.

Националният институт по метеорология и хидрология издаде предупреждения за отрицателни минимални температури и слана в областите Перник, Благоевград, Пазарджик, Кюстендил, София-област и София-град.

Метеоролозите предупреждават за заледявания, които могат да доведат до опасни последици по пътищата.