Австрия експулсира 3 руски дипломати за предполагаем шпионаж

Виена изгони трима руски дипломати заради предполагаем шпионаж, потвърди в понеделник 4 май австрийското външно министерство. Служителите са заподозрени, че са използвали сателитно оборудване, инсталирано на покривите на руски дипломатически сгради, за да шпионират цели във Виена.

В средата на април руският посланик във Виена Андрей Юриевич Грозов беше привикан във външното министерство на Австрия и беше помолен да се откаже от имунитета на служителите. След като Москва отказа да се съобрази, Виена пристъпи към експулсирането на тримата дипломати, които вече са напуснали страната, според местни медии.

„Шпионажът е въпрос на сигурност за Австрия“, заяви външният министър Беате Майнл-Райзингер. „Това правителство промени политиката си и предприема последователни действия срещу него. Направихме това напълно ясно на руската страна, включително по отношение на „гората от антени“ в руската мисия.“

Майнл-Райзингер заяви, че е „неприемливо“ служителите да се позовават на дипломатическия си имунитет, за да извършват шпионски операции в Австрия, и допълни, че страната ще предприеме стъпки за затягане на разпоредбите за шпионаж в наказателния кодекс, за да ограничи незаконната дейност.

Поради близостта си до Желязната завеса Виена беше център за чуждестранни шпиони през втората половина на XX век. Тъй като наказателният кодекс на страната наказва само шпионски действия, които директно са насочени срещу Австрия, тя продължава да се възприема като относително безопасно убежище за разузнавателни агенти.

От началото на пълномащабното нахлуване на Кремъл в Украйна Австрия е отнела дипломатическия статут на 14 руски служители, за които е установено, че „са извършвали действия, несъвместими с дипломатическия им статус“. Въпреки това около 220 служители все още работят в руските дипломатически мисии в страната.

