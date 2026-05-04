Cadillac посвещава мощен седан на дебюта си във „Формула 1“

Cadillac представи колекционерско издание на седана CT5-V Blackwing, което отбелязва дебюта на заводския отбор на американската марка във „Формула 1“ тази година. Той е обявен за най-мощния модел Blackwing в историята му. Ще бъдат произведени само 26 бройки.

Седанът се нарича Cadillac CT5-V Blackwing F1 Collector Series. Той разполага с 6,2-литров V8 двигател с компресор, увеличен до 695 к.с. и 911 Нм въртящ момент. Увеличението от 17 к.с. и 19 Нм е постигнато чрез подобрен компресор, разработен в сътрудничество с GM Motorsports.

Двигателят е комбиниран изключително с шестстепенна ръчна скоростна кутия. Седанът е оборудван с пакета Precision, който включва окачване, настроено за писта, карбоново-керамични спирачки и гуми с добро сцепление.

Специалното издание се отличава и с уникални цветове на екстериора,

бодикит от въглеродни влакна, лога на FIA и F1, черни кожени спортни седалки с релефни лога на F1 на подглавниците и лост за превключване на предавките с 3D-принтиран „медальон“ с логото на Световния шампионат по „Формула 1“.

Цената на специалното издание все още не е обявена,

но вероятно ще бъде значително по-скъпо от стандартното CT5-V, което започва от 100 000 долара.

Cadillac Motor Car Division, или просто Cadillac, е подразделението за луксозни автомобили на американския автомобилен производител General Motors (GM). Основните му пазари са Съединените щати, Канада и Китай. Моделите Cadillac се разпространяват и на 34 допълнителни пазара по целия свят. В исторически план автомобилите Cadillac са били на върха на луксозния пазар в Съединените щати, често конкурирайки се с Lincoln, но от началото на 2000 години насам са били надминавани по продажби от европейските луксозни марки, включително BMW и Mercedes.

На 5 януари 2023 г. компанията майка на Cadillac – General Motors, обяви намерението си

да включи марката Cadillac в Световния шампионат на „Формула 1“ съвместно с Andretti Global.

След първоначално отхвърляне от страна на Formula One Group, на Cadillac беше позволено да участва от сезон 2026, използвайки двигател на Ferrari, докато собственият им двигател не беше готов за 2029 година.