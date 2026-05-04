Сериалът „Взимай парите и бягай“ за Ружа Игнатова стартира по Arena Action на 4-ти май

Новият минисериал „Взимай парите и бягай“ (Take the Money and Run), базиран на случая с OneCoin и Ружа Игнатова, стартира на 4 май по Arena Action. Сериалът ще се излъчва всеки делник от 22:00 ч., като в премиерната вечер зрителите ще могат да гледат два епизода.

 „Взимай парите и бягай“, продукция на германската телевизия ZDF, проследява историята с българска следа, която привлича международно внимание и предизвиква широк обществен и медиен отзвук от 2017-та година до днес.

В рамките на шест епизода зрителите ще проследят живота на Ружа Игнатова, създаването и развитието на схемата OneCoin, както и хода на мащабното разследване на измамата. Поредицата поставя фокус върху въпросите, които и до днес остават без категоричен отговор, както и върху уроците от случая, свързан с механизмите на доверие и публичното влияние. Проследяват се и различни интерпретации, свързани с изчезването на Ружа Игнатова, включително възможни хипотези за съдбата ѝ. Сериалът представя ключовите събития около OneCoin и поставя акцент не само върху фактологията, но и върху човешките истории – включително на хората, които са станали жертва на измамата.

В главната роля е немската актриса Нилам Фарук, която пресъздава образа на Ружа, а нейният бизнес партньор Себастиан Гринууд е изигран от Чарли Петерсън. Част от персонажите и сюжетните линии са адаптирани за целите на художествения разказ.

За зрителите, които са пропуснали вечерното излъчване, от 5 май са предвидени повторения на „Взимай парите и бягай“ от 14:00 ч. и 18:00 ч.

В стилистиката на канала, сериалът е дублиран на български език.

През този месец Vivacom предлага на своите клиенти разнообразно съдържание в Arena Action, Arena Life и Arena Comedy  с пакета Arena Select със 75% отстъпка от стандартната цена – само 1.00 € | 1.96 лв. за 30 дни при заявка през приложението My Vivacom до 30.06.2026 г. Пакетът е включен без допълнително заплащане за клиентите на EON PREMIUM и EON SAT PREMIUM.

Абонатите на Vivacom с достъп до канала ще могат да проследят цялата поредица. Повече информация на vivacom.bg.

