Кралица Елизабет обожаваше този десерт с 5 съставки – днес е хит в мрежата

Бившият ѝ личен готвач Дарън Макгрейди разкрива проста рецепта, която някога е била любима на кралица Елизабет, а днес напомня на популярния „вирусен“ чийзкейк с кисело мляко.

Десертът се приготвя с кисело мляко, разбита сметана, захар, джинджифилови бисквити и по желание уиски. Комбинацията създава лек, кремообразен и освежаващ вкус – идеален за лятото.

Приготвянето е лесно: смесват се млякото, сметаната и захарта, а бисквитите се потапят в топла вода (или вода с уиски) и се подреждат на пластове с крема. Десертът трябва да престои в хладилник поне няколко часа, най-добре една нощ, за да омекнат бисквитите и да се смесят вкусовете.

„Това беше една от най-лесните рецепти, но винаги присъстваше на кралската трапеза“, казва Макгрейди.

Със своята простота и свеж вкус, десертът отново печели популярност – този път в социалните мрежи.

