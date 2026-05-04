ЕБВР засилва финансирането на жени и млади предприемачи в Северна Македония

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Европейският съюз (ЕС) допълнително засилват подкрепата си за приобщаващото предприемачество в Северна Македония, като подписват споразумения за финансиране на стойност 5 милиона евро с ProCredit Bank AD Skopje по програмите „Жени в бизнеса“ (WiB) и „Младеж в бизнеса“ (YiB).

Пакетът се състои от:

-Първостепенен необезпечен заем от 2,5 милиона евро по програмата „Жени в бизнеса“ за Западните Балкани Фаза II.

-Първостепенен необезпечен заем от 2,5 милиона евро по програмата „Жени в бизнеса“ за Западните Балкани.

Европейският съюз подкрепя и двата инструмента, като предоставя техническа помощ и контрагаранция за първа загуба чрез програмата Европейския фонд за устойчиво развитие плюс.

Заемите са вторите по програмата на ProCredit Bank,

което подчертава силния и устойчив ангажимент на банката за разширяване на достъпа до финансиране за жени и млади предприемачи в цяла Северна Македония.

Средствата от двата заема ще бъдат 100% отпуснати на отговарящи на условията микро-, малки и средни предприятия (ММСП), ръководени от жени и млади предприемачи, подобрявайки достъпа до дългосрочно финансиране за групи, които продължават да се сблъскват със структурни бариери във финансовия сектор.

Заемът от WiB ще подкрепи ММСП, ръководени от жени,

като допринесе за по-голямото икономическо участие на жените предприемачи, като същевременно насърчи растежа на бизнеса в цялата страна, включително извън столицата.

Заемът YiB ще подкрепи ММСП, собственост или управлявани от предприемачи под 35-годишна възраст, като помогне на младите хора да развият устойчив бизнес и да създадат работни места, които ще укрепят националната икономическа устойчивост.

Фатих Тюркменоглу, ръководител на ЕБВР за Северна Македония, отбелязва, че подкрепата на жените и младите хора в бизнеса е от основно значение за изграждането на по-приобщаващи, устойчиви и конкурентни икономики. „Чрез този пакет от 5 милиона евро с „ПроКредит Банк“ ние засилваме дългосрочното си партньорство и помагаме да се гарантира, че предприятията, ръководени от жени и младежи в цяла Северна Македония, имат достъп до финансирането, от което се нуждаят, за да инвестират, да се развиват и да създават работни места.“

Според Стевче Кузмановски, член на Управителния съвет, така ще продължи и допълнително

ще се засили партньорството с ЕБВР чрез програмите „Жени в бизнеса“ и „Младежи в бизнеса“.

„Като подкрепяме жените и младите предприемачи, ние се стремим да дадем възможност за повече истории за успех през 2026 г., да стимулираме устойчив растеж и да допринесем за цялостното развитие на икономиката. След силния интерес към предишните цикли на финансиране на WiB и YiB, очакваме също толкова високо търсене, потвърждавайки, че сме наистина предприемчива нация, богата на идеи и добре подготвена да се справи с бъдещите бизнес предизвикателства.“

За Михалис Рокас, посланик в ЕС, разширяването на достъпа до финансиране за жените и младите предприемачи е ключово за отключване на икономическия потенциал на Северна Македония. „Като подкрепяме техния бизнес, ние помагаме за създаването на работни места, укрепваме местните общности и откриваме реални възможности за тези, които най-много се нуждаят от тях. Ето как ние стимулираме по-приобщаващ растеж, намаляваме бедността и гарантираме, че икономическият напредък се усеща в цялото общество.“

„ПроКредит Банк“ АД – Скопие е дългогодишен партньор на ЕБВР

и един от водещите кредитори на МСП в Северна Македония, със силен фокус върху отговорното банкиране и устойчивото развитие.

ЕБВР е основен институционален инвеститор в Северна Македония, като е инвестирала над 3 милиарда евро в повече от 210 проекта в цялата страна.