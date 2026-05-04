РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Новият „скелетен“ H08 на Hermès показва бъдещето на луксозните часовници

Новият "скелетен" H08 на Hermès показва бъдещето на луксозните часовници

Hermès прави сериозна крачка напред в часовникарството с нов модел от серията H08. Това е т.нар. „скелетен“ часовник – дизайн, при който вътрешният механизъм се вижда. Така марката показва накъде се развива, към по-сложни и впечатляващи модели.

Въпреки че такива часовници са типични за луксозните брандове, при Hermès стилът стои естествено. Идеята е проста – да се махне всичко излишно и да остане само най-важното, но представено по елегантен начин.

Новият "скелетен" H08 на Hermès показва бъдещето на луксозните часовници

Това обаче не е лесно за изпълнение. Когато „оголиш“ механизма, съществува риск часовникът да стане труден за разчитане. Затова Hermès залага на изчистен дизайн, вдъхновен от модерната архитектура, а стрелките и цифрите светят в тъмното за по-добра видимост.

Часовникът е направен от титан – лек и здрав материал, но труден за обработка. В него има и нов механизъм, който работи по-дълго (до 60 часа) и е тестван така, че да издържи години активна употреба – включително спорт и плуване.

Новият "скелетен" H08 на Hermès показва бъдещето на луксозните часовници

Според изпълнителният директор на часовникарското подразделение на Hermès, Лорен Дорсе това е ново поколение механизми – по-здрави и по-надеждни.

Моделът е част от по-голям план на Hermès да засили позициите си в луксозното часовникарство. Компанията инвестира сериозно в производство и работи с партньори като Vaucher Manufacture Fleurier, които създават механизми и за топ марки като Audemars Piguet.

Новият "скелетен" H08 на Hermès показва бъдещето на луксозните часовници

Това, което отличава Hermès, е подходът – първо идва дизайнът, после технологията. И точно тази комбинация се оказва успешна, особено в САЩ.

С новия си модел Hermès показва, че вече е сериозен играч в света на луксозните часовници. Цената му е около 21 600 долара.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Прави ли са синдикалистите, като казват „Цените взеха асансьора, заплатите поеха по стълбите“
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.