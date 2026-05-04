Новият „скелетен“ H08 на Hermès показва бъдещето на луксозните часовници

Hermès прави сериозна крачка напред в часовникарството с нов модел от серията H08. Това е т.нар. „скелетен“ часовник – дизайн, при който вътрешният механизъм се вижда. Така марката показва накъде се развива, към по-сложни и впечатляващи модели.

Въпреки че такива часовници са типични за луксозните брандове, при Hermès стилът стои естествено. Идеята е проста – да се махне всичко излишно и да остане само най-важното, но представено по елегантен начин.

Това обаче не е лесно за изпълнение. Когато „оголиш“ механизма, съществува риск часовникът да стане труден за разчитане. Затова Hermès залага на изчистен дизайн, вдъхновен от модерната архитектура, а стрелките и цифрите светят в тъмното за по-добра видимост.

Часовникът е направен от титан – лек и здрав материал, но труден за обработка. В него има и нов механизъм, който работи по-дълго (до 60 часа) и е тестван така, че да издържи години активна употреба – включително спорт и плуване.

Според изпълнителният директор на часовникарското подразделение на Hermès, Лорен Дорсе това е ново поколение механизми – по-здрави и по-надеждни.

Моделът е част от по-голям план на Hermès да засили позициите си в луксозното часовникарство. Компанията инвестира сериозно в производство и работи с партньори като Vaucher Manufacture Fleurier, които създават механизми и за топ марки като Audemars Piguet.

Това, което отличава Hermès, е подходът – първо идва дизайнът, после технологията. И точно тази комбинация се оказва успешна, особено в САЩ.

С новия си модел Hermès показва, че вече е сериозен играч в света на луксозните часовници. Цената му е около 21 600 долара.