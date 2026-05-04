РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Правосъдното министерство пусна рамката за избор на съдебни началници

Правосъдното министерство представи рамка за съдебни назначения

Правосъдното министерство публикува обещаната от служебния министър Андрей Янкулов Концептуална и процедурна рамка за упражняване на правомощието на министъра да предлага на Висшия съдебен съвет кандидати за ръководни длъжности в съдебната власт. Документът е разработен в диалог със съсловните организации в съдебната власт, неправителствения сектор и академичните среди. Основан е на интердисциплинарен подход, който съчетава правен анализ, институционални изследвания и съвременни теории за управление и лидерство.

 „Моделът цели да осигури условия за правото да се използва за постигане на дългосрочни цели като ефективност на институциите, независимост на съдебната власт и повишаване на общественото доверие. Правото на министъра да предлага кандидати за ръководни съдебни длъжности се утвърждава не като изолиран процедурен акт, а като аргументиран и прозрачен процес, насочен към изграждане на управленски капацитет и лидерство в съдебната система, съобразен с действителните ѝ потребности и дългосрочно развитие. С публикуването на рамката Министерството на правосъдието поставя акцент върху стратегическата роля на кадровите решения в съдебната система като значим фактор за нейното управление, ефективност и обществена легитимност. Целта е чрез по-висок стандарт на подбор да се постигне по-устойчиво развитие на институциите, по-ясна отчетност и по-високо доверие в правосъдието“, посочват от ведомството.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Прави ли са синдикалистите, като казват „Цените взеха асансьора, заплатите поеха по стълбите“
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.