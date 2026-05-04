Правосъдното министерство пусна рамката за избор на съдебни началници

Правосъдното министерство публикува обещаната от служебния министър Андрей Янкулов Концептуална и процедурна рамка за упражняване на правомощието на министъра да предлага на Висшия съдебен съвет кандидати за ръководни длъжности в съдебната власт. Документът е разработен в диалог със съсловните организации в съдебната власт, неправителствения сектор и академичните среди. Основан е на интердисциплинарен подход, който съчетава правен анализ, институционални изследвания и съвременни теории за управление и лидерство.

„Моделът цели да осигури условия за правото да се използва за постигане на дългосрочни цели като ефективност на институциите, независимост на съдебната власт и повишаване на общественото доверие. Правото на министъра да предлага кандидати за ръководни съдебни длъжности се утвърждава не като изолиран процедурен акт, а като аргументиран и прозрачен процес, насочен към изграждане на управленски капацитет и лидерство в съдебната система, съобразен с действителните ѝ потребности и дългосрочно развитие. С публикуването на рамката Министерството на правосъдието поставя акцент върху стратегическата роля на кадровите решения в съдебната система като значим фактор за нейното управление, ефективност и обществена легитимност. Целта е чрез по-висок стандарт на подбор да се постигне по-устойчиво развитие на институциите, по-ясна отчетност и по-високо доверие в правосъдието“, посочват от ведомството.