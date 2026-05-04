КОНПИ е отнела имущество в полза на държавата за 2 млн. евро

От началото на годината до момента Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) e отнела в полза на държавата имущество за над 2 милиона евро.

Отнетото имущество включва недвижими и движими активи – над 35 недвижими имота, включително 4 апартамента, 3 къщи, 16 земеделски и поземлени имота (ниви, лозя, ливади), както и 12 търговски, промишлени и складови сгради с прилежащи терени.

Също така са иззети 87 превозни средства, сред които 80 леки автомобила, 4 товарни автомобила, 1 специализиран автомобил, 1 мотоциклет и 1 ремарке. Допълнително са конфискувани акции и дружествени дялове на стойност 21 800 евро.

Лицата, на които е отнето имущество са с повдигнати обвинения или са осъдени за различни тежки престъпления като участие в организирана престъпна група, пране на пари, трафик на хора, разпространение на наркотици, телефонни измами, изнудване, лихварство и други.

Сред по-значимите случаи е този на лице с инициали С. Т. К., известен с прякора „Драгановеца“, на когото са отнети множество имоти в Перник и региона след влязло в сила съдебно решение. Той е осъждан както в България, така и в чужбина за наркотрафик и пране на пари.