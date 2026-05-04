РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

КОНПИ е отнела имущество в полза на държавата за 2 млн. евро

КОНПИ е отнела имущество в полза на държавата за 2 млн. евро

От началото на годината до момента Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) e отнела в полза на държавата имущество за над 2 милиона евро.

Отнетото имущество включва недвижими и движими активи – над 35 недвижими имота, включително 4 апартамента, 3 къщи, 16 земеделски и поземлени имота (ниви, лозя, ливади), както и 12 търговски, промишлени и складови сгради с прилежащи терени.

Също така са иззети 87 превозни средства, сред които 80 леки автомобила, 4 товарни автомобила, 1 специализиран автомобил, 1 мотоциклет и 1 ремарке. Допълнително са конфискувани акции и дружествени дялове на стойност 21 800 евро.

Лицата, на които е отнето имущество са с повдигнати обвинения или са осъдени за различни тежки престъпления като участие в организирана престъпна група, пране на пари, трафик на хора, разпространение на наркотици, телефонни измами, изнудване, лихварство и други.

Сред по-значимите случаи е този на лице с инициали С. Т. К., известен с прякора „Драгановеца“, на когото са отнети множество имоти в Перник и региона след влязло в сила съдебно решение. Той е осъждан както в България, така и в чужбина за наркотрафик и пране на пари.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Прави ли са синдикалистите, като казват „Цените взеха асансьора, заплатите поеха по стълбите“
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.